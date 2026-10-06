Robert Pattinson diz que “Transformers” resume a estética do cinema dos anos 2000

A declaração foi feita no programa “The List”, série em vídeo produzida pela A24 em parceria com o Letterboxd. Segundo Pattinson, os filmes do início da década eram caracterizados por cores muito brilhantes e saturadas, uma característica que, em sua visão, atingiu o ponto máximo com “Transformers” antes de acabar.
A franquia 'Transformers' surgiu muito antes da chegada de seus robôs aos cinemas. Em 1984, a Hasbro lançou, a partir de linhas de brinquedos da empresa japonesa Takara, uma coleção de robôs capazes de se transformar em veículos e outros objetos. Para chegar ao mercado ocidental, os brinquedos ganharam uma nova história, criada com participação da Marvel Comics.
A história é centrada na guerra entre duas facções de robôs alienígenas: os Autobots, liderados por Optimus Prime, que buscam proteger a humanidade, e os Decepticons, comandados por Megatron, que buscam conquistar outros mundos, entre eles a Terra. Com a popularidade dos brinquedos, a marca se expandiu para quadrinhos, jogos eletrônicos, séries animadas e filmes, como o desenho “The Transformers”, exibido nos Estados Unidos entre 1984 e 1987, e a animação “Transformers: O Filme”, de 1986.
Foi apenas em 2007 que os Autobots e Decepticons ganharam uma versão live-action para os cinemas. Dirigido por Michael Bay e estrelado por Shia LaBeouf, Megan Fox e Josh Duhamel, “Transformers” acompanha a história de Sam Witwicky, personagem de LaBeouf, que descobre que seu carro é, na verdade, um robô e acaba envolvido na antiga guerra entre as duas facções alienígenas.
A continuação, “Transformers: A Vingança dos Derrotados”, foi lançada em 2009 e continuou a história do primeiro filme. Megan Fox, intérprete de Mikaela Banes nos dois primeiros longas, não retornou para o terceiro filme, “Transformers: O Lado Oculto da Lua”, de 2011, e Rosie Huntington-Whiteley assumiu o papel de protagonista feminina.
A franquia seguiu sob o comando de Bay em “Transformers: A Era da Extinção”, de 2014, e “Transformers: O Último Cavaleiro”, lançado em 2017. Mark Wahlberg assumiu o protagonismo nos dois filmes, que apresentaram uma nova fase da história. Em “A Era da Extinção”, a trama se passa cinco anos após a batalha de Chicago e acompanha Cade Yeager, que compra um antigo caminhão e descobre que o veículo é Optimus Prime.
Depois da fase dirigida por Bay, a franquia ganhou novas histórias. “Bumblebee”, lançado em 2018, se passa em 1987 e mostra acontecimentos anteriores ao primeiro filme da série. Em 2023, “Transformers: O Despertar das Feras”, dirigido por Steven Caple Jr. e estrelado por Anthony Ramos, levou a história para 1994. Já “Transformers: O Início”, animação lançada em 2024, voltou ao planeta Cybertron para contar a origem da amizade e da rivalidade entre Optimus Prime e Megatron.