Celebridades e TV Paula Burlamaqui fala da recuperação após cirurgia no ombro e comenta crítica de Marina Lima A atriz Paula Burlamaqui, de 59 anos, precisou fazer uma cirurgia para reparar lesões no ombro e no bíceps depois de um acidente doméstico ocorrido no fim de setembro de 2026. Ela escorregou no box do banheiro de casa durante o banho, e o bíceps sofreu uma ruptura, enquanto dois tendões do ombro ficaram quase rompidos. Por Flipar

Reprodução / Instagram