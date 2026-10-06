Círculos de fadas: fenômeno misterioso ainda desafia os cientistas

Os círculos tornaram-se especialmente conhecidos nas regiões áridas próximas ao deserto do Namibe, no sudoeste da África. Em alguns locais, milhares de áreas circulares de solo descoberto aparecem cercadas por vegetação, criando desenhos impressionantes na paisagem.
Padrões semelhantes também foram descritos nas regiões secas da Austrália Ocidental. A descoberta ampliou a discussão sobre sua origem: fenômenos parecidos, separados por milhares de quilômetros, poderiam resultar dos mesmos processos ecológicos?
Em estudo publicado em 2023 na PNAS, pesquisadores utilizaram aprendizado profundo para procurar esses desenhos em imagens de satélite. O sistema analisou 574.799 parcelas de aproximadamente um hectare distribuídas por regiões áridas do planeta.
263 locais em 15 países A pesquisa identificou padrões semelhantes aos círculos de fadas em 263 locais de 15 países e três continentes, incluindo áreas do Sahel, Madagascar e regiões da Ásia. Isso sugeriu que desenhos desse tipo podem ser muito mais disseminados do que se imaginava.
Aqui está uma ressalva importante: encontrar círculos visualmente parecidos em imagens não prova que todos tenham a mesma origem dos exemplares clássicos. Por isso, os próprios pesquisadores adotaram a expressão “padrões de vegetação semelhantes a círculos de fadas”.
Uma das principais hipóteses sustenta que a vegetação se organiza espontaneamente diante da forte competição pela pouca água disponível. Estudos na Namíbia encontraram evidências de que o estresse hídrico impede que as gramíneas sobrevivam no interior dos círculos.
Outra linha de pesquisa atribui papel fundamental aos cupins, que danificariam raízes e ajudariam a manter as áreas centrais sem vegetação. Pesquisadores apresentaram evidências favoráveis a essa explicação, mas outros trabalhos contestam que os insetos sejam a causa principal.
Uma revisão científica publicada em 2025 concluiu que a origem dos círculos continua em debate, principalmente entre as hipóteses dos cupins e da auto-organização da vegetação. Os autores defendem novos experimentos de campo para determinar o peso de cada mecanismo.