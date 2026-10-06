Galeria Deputados e senadores: o número de cadeiras, o salário e a função de cada parlamentar Além de escolher presidente da República e governadores, os eleitores brasileiros foram às urnas em 4 de outubro de 2026 para renovar parte importante do Poder Legislativo. No Congresso Nacional, estavam em disputa todas as 513 cadeiras da Câmara dos Deputados e 54 das 81 vagas do Senado Federal. A eleição para o Senado correspondeu a dois terços da composição da Casa, com dois senadores eleitos em cada estado e no Distrito Federal. Já na esfera estadual, foram disputadas 1.035 cadeiras nas Asse Por Flipar

Edilson Rodrigues/Agência Senado