Deputados e senadores: o número de cadeiras, o salário e a função de cada parlamentar

A votação parlamentar também incluiu o Distrito Federal, onde foram escolhidos 24 deputados distritais para a Câmara Legislativa. Deputados federais, estaduais e distritais são eleitos pelo sistema proporcional, enquanto a escolha dos senadores ocorre pelo sistema majoritário. Assim, a eleição definiu não apenas os ocupantes dos principais cargos do Executivo, mas também a composição das casas legislativas que irão elaborar leis e fiscalizar os governos nos próximos anos. Veja a seguir qual a fu
Os deputados federais e os senadores têm o mesmo subsídio mensal bruto: R$ 46.366,19. O valor está em vigor desde fevereiro de 2025 e corresponde à remuneração paga aos parlamentares do Congresso Nacional. Já os deputados estaduais não possuem um salário único em todo o país, pois cada Assembleia Legislativa estabelece o valor. A Constituição, porém, determina um limite de até 75% do subsídio dos deputados federais.
Com base nesse teto, o valor máximo que pode ser pago atualmente a um deputado estadual é de R$ 34.774,64 por mês. A remuneração efetiva, no entanto, pode variar entre os estados de acordo com as regras adotadas por cada Assembleia. Apesar de todos serem parlamentares, deputados estaduais, deputados federais e senadores exercem seus mandatos em diferentes Casas legislativas e têm atribuições próprias dentro da estrutura política brasileira.
O deputado estadual atua na Assembleia Legislativa de seu estado e participa da elaboração, discussão e votação de leis estaduais. Também cabe a ele fiscalizar as ações do governo estadual e acompanhar a aplicação dos recursos públicos. O mandato é de quatro anos, e a eleição ocorre pelo sistema proporcional. Em 2026, foram disputadas 1.035 cadeiras de deputados estaduais em todo o país.
Na esfera federal, o deputado federal exerce o mandato na Câmara dos Deputados, em Brasília. Entre suas atribuições estão a elaboração e votação de leis federais, a fiscalização do governo federal e a participação na análise e aprovação do Orçamento da União. Assim como os deputados estaduais, os federais têm mandato de quatro anos e são escolhidos pelo sistema proporcional. Em 2026, foram eleitos 513 deputados federais.
O senador também atua no Congresso Nacional, mas no Senado Federal, representando um estado ou o Distrito Federal. Seu mandato é de oito anos, e a eleição ocorre pelo sistema majoritário, ou seja, vence o candidato mais votado. Além de participar da criação de leis e da fiscalização do governo federal, o Senado possui competências exclusivas, como analisar determinadas indicações presidenciais, como as de ministros do STF e procurador-geral da República, e julgar autoridades em processos por cri
A principal diferença entre os três cargos está, portanto, na esfera de atuação e nas responsabilidades de cada parlamentar. Deputados estaduais cuidam de questões relacionadas aos estados; deputados federais e senadores atuam no âmbito federal, embora tenham atribuições distintas. Nas eleições de 2026, foram renovadas 54 das 81 cadeiras do Senado, enquanto toda a Câmara dos Deputados foi escolhida, completando a definição do novo quadro do Legislativo federal.