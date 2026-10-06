Galeria Suíça investe bilhões com bateria subterrânea gigante capaz de liberar 1,2 GW em milissegundos A cidade suíça de Laufenburg passou a ocupar posição de destaque num dos maiores projetos europeus de armazenamento de energia elétrica. A iniciativa prevê a instalação de uma gigantesca bateria subterrânea capaz de acumular grandes volumes de eletricidade (mais de 2,1 gigawatts por hora) para utilização em momentos de alta demanda ou instabilidade no sistema energético. O projeto pertence à empresa FlexBase, que aposta na região como ponto estratégico para integração das redes elétricas do con Por Flipar

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