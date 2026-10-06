Tadeu Schmidt faz desabafo sobre vício em celular e excesso de redes sociais: ‘Faz mal’

'Gente, tô aqui pra falar de uma coisa muito séria com vocês. Tô aqui para reconhecer que eu sou viciado, e eu imagino que você também seja. Viciado em celular! E eu queria te convidar para superar esse vício junto comigo [...] Essa ferramenta aqui é incrível, mas a maneira como a gente está usando é muito equivocada!', comentou.