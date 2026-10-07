Celebridades e TV Ganhadora do Oscar já foi até presa: Susan Sarandon chega aos 80 anos com carreira marcada por cinema e ativismo A atriz e ativista Susan Sarandon completou 80 anos de vida no dia 4 de outubro e refletiu sobre sua carreira em uma entrevista publicada pelo jornal O Globo. Em uma de suas falas, ela afirma que desde criança desenvolveu um forte senso de justiça, característica que ganhou maior visibilidade na vida adulta. Por Flipar

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