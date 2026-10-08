Galeria FHC segue como único presidente eleito no 1º turno; relembre as disputas de 1989 para cá Com a disputa entre Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) indo para o segundo turno, Fernando Henrique Cardoso, o FHC, segue como o único presidente brasileiro eleito no primeiro turno desde a redemocratização, após o fim da Ditadura Militar (1964 - 1985). O sociólogo e político, hoje com 95 anos, venceu os pleitos de 1994 e 1998 sem a necessidade de um segundo turno. Veja a seguir como foi a corrida presidencial no país de 1989 para cá! Por Flipar

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