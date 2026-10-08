San Juan: história, cores e fortalezas em uma das joias do Caribe

De acordo com o ranking, San Juan ocupa a quarta colocação na América Latina. Buenos Aires, capital da Argentina, aparece na liderança, seguida por outras duas capitais sul-americanas: Santiago, no Chile, e Montevidéu, no Uruguai.
Colônia espanhola por cerca de quatro séculos, Porto Rico foi cedido aos Estados Unidos em 1898 e hoje é um território americano com governo próprio. Seus cerca de 3,2 milhões de habitantes são, em sua maioria, cidadãos dos EUA, mas quem vive na ilha não vota para presidente americano. Espanhol e inglês são idiomas oficiais, e Porto Rico tem bandeira e delegação próprias nos Jogos Olímpicos.
Fundada pelos espanhóis em 1521, San Juan é uma das cidades mais antigas sob jurisdição dos Estados Unidos e antecede qualquer cidade fundada por europeus nos atuais 50 estados. A capital não pertence a nenhum estado americano, mas integra o território dos Estados Unidos.
O coração histórico da capital é o Viejo San Juan, conhecido pelas construções coloniais e pelas ruas estreitas de paralelepípedos. O bairro preserva séculos da presença espanhola na ilha e concentra alguns dos principais monumentos de Porto Rico.
A localização estratégica de San Juan tornou a cidade um importante posto militar espanhol no Caribe. Para protegê-la de ataques estrangeiros, foram erguidas muralhas e enormes fortificações. Partes desse sistema defensivo permanecem preservadas até hoje.
Erguido na entrada da Baía de San Juan, o Castillo San Felipe del Morro começou a ser construído pelos espanhóis no século XVI. A fortaleza foi ampliada diversas vezes e ajudava a impedir que embarcações inimigas alcançassem o porto.
Outra construção impressionante é o Castillo San Cristóbal, desenvolvido principalmente entre os séculos XVII e XVIII. Enquanto El Morro protegia a entrada da baía, San Cristóbal foi projetado sobretudo para defender a cidade contra ataques vindos por terra.
La Fortaleza e as fortificações históricas de San Juan foram reconhecidas como Patrimônio Mundial pela Unesco em 1983. O conjunto preserva exemplos importantes da arquitetura militar construída pelo Império Espanhol no Caribe ao longo de vários séculos.
Construída no século XVI para ajudar na defesa de San Juan, La Fortaleza acabou transformada na residência oficial do governador de Porto Rico. O edifício continua exercendo essa função, sendo um dos grandes símbolos históricos e políticos da ilha.
O Viejo San Juan chama atenção também pelas fachadas coloridas de suas construções históricas. Praças, sacadas, igrejas e ruas de paralelepípedos ajudam a preservar a atmosfera colonial e transformaram a região em uma das áreas mais visitadas da capital.
San Juan não vive apenas de história. A cidade também possui praias banhadas pelo Atlântico, algumas próximas às áreas mais movimentadas da capital. Condado e Ocean Park estão entre as regiões conhecidas pela combinação de faixa de areia, hotéis e vida urbana.
História, praias, gastronomia e arquitetura fizeram de San Juan o principal centro turístico de Porto Rico. A capital também recebe navios de cruzeiro e funciona como ponto de partida para visitantes interessados em conhecer outras regiões da ilha.