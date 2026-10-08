Educação Português pelo mundo: conheça os países que compartilham o idioma O português, idioma oficial do Brasil, é falado por cerca de 260 milhões de pessoas em diferentes continentes. Está entre as dez línguas mais faladas do mundo. Na foto, a capa da Grammatica da lingoagem portuguesa, de João de Barros, publicada em 1540. Por Flipar

João de Barros Domínio Público