Galeria Henri Kagan e Kenso Soai: Nobel de Química 2026 premia japonês e francês que explicaram a ‘preferência’ por um lado das moléculas Uma questão que intrigou químicos por décadas está no centro do Nobel de Química de 2026: por que algumas reações favorecem apenas uma das duas formas espelhadas de uma molécula? Foi por essa resposta que o francês Henri B. Kagan e o japonês Kenso Soai ganharam o prestigiado prêmio reconhecido mundialmente. Por Flipar

Reprodução/Magnific