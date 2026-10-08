Henri Kagan e Kenso Soai: Nobel de Química 2026 premia japonês e francês que explicaram a ‘preferência’ por um lado das moléculas

A quiralidade é uma propriedade de moléculas que podem existir em duas versões que funcionam como imagens espelhadas, assim como as mãos direita e esquerda. Embora tenham a mesma composição, essas formas, chamadas enantiômeros, podem apresentar comportamentos diferentes no organismo.
A vida possui uma preferência por apenas uma delas, fenômeno conhecido como homoquiralidade: as proteínas humanas usam aminoácidos de uma forma, enquanto o DNA utiliza açúcares da forma oposta. Essa característica também é fundamental para a produção de medicamentos, já que uma versão de uma molécula pode ter efeito terapêutico.
Ele demonstrou que determinadas interações entre moléculas quirais poderiam fazer com que uma pequena vantagem inicial se transformasse em um excesso muito maior de uma das formas. Na década seguinte, Kenso Soai avançou ainda mais ao desenvolver uma reação na qual o próprio produto da reação atua para favorecer a produção de mais moléculas iguais a ele.
Em experimentos concluídos em 2003, Soai mostrou que até uma diferença inicial extremamente pequena poderia ser amplificada sucessivamente. Uma vantagem de apenas 0,0005% para um dos lados foi capaz de crescer até resultar em mais de 99,5% de pureza quiral.
As descobertas têm impacto direto na indústria moderna, pois permitem desenvolver medicamentos mais seguros e precisos, além de defensivos agrícolas mais eficazes e menos agressivos ao ambiente. Os conhecimentos sobre moléculas quirais também contribuem para a produção de aromas e fragrâncias, alimentos, cosméticos, novos materiais e tecnologias avançadas.