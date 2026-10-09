Animais Kakapo: o papagaio que não voa e luta para escapar da extinção Em setembro de 2026, a Nova Zelândia anunciou que a população oficial de kakapos havia chegado a 325 indivíduos, após a incorporação de 90 filhotes da temporada. O resultado representou um marco histórico, embora a espécie continue criticamente ameaçada de extinção. Por Flipar

Dianne Mason wikimedia commons