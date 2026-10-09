Evelyn Castro reprisa papel de Burro em “Shrek – O Musical” em 2027

“Shrek - O Musical” é uma coprodução do Instituto Artium de Cultura com o Atelier de Cultura, responsáveis também por “Wicked”. O anúncio foi feito no palco da Grande Sala após a última sessão de “Wicked”, musical protagonizado por Myra Ruiz, como Elphaba, e Fabi Bang, como Glinda. A montagem, que conta a história não contada das bruxas de Oz, levou mais de 124 mil pessoas ao complexo e bateu o recorde de bilheteria do local.
Com direção geral de Gustavo Barchilon, o espetáculo chega ao Rio de Janeiro após uma temporada no Teatro Renault, em São Paulo. Na capital paulista, Myra Ruiz e Fabi Bang se revezaram no papel de Fiona, enquanto Tiago Abravanel e Evelyn Castro interpretaram Shrek e Burro, respectivamente. Para as apresentações no Rio, o nome da atriz que viverá a princesa, assim como o restante do elenco, ainda não foi anunciado.
Os ingressos para a temporada carioca já estão à venda pela Sympla e na bilheteria da Cidade das Artes, que funciona de terça a domingo, das 13h às 19h. Os preços variam de 50 a 420 reais. As sessões acontecem às quartas, quintas e sextas, às 20h, aos sábados, às 15h e às 19h30, e aos domingos, às 14h e às 18h30. A classificação indicativa é livre.
Shrek foi criado pelo escritor norte-americano William Steig no livro infantil “Shrek!”, publicado em 1990. O personagem chegou ao cinema pela primeira vez na animação “Shrek”, de 2001, e nos palcos o musical estreou na Broadway em 2008. A primeira montagem brasileira do espetáculo chegou ao Rio de Janeiro em 2012, com versão das músicas para o português assinada por Cláudio Botelho. O elenco teve Diego Luri como Shrek, Rodrigo Sant’Anna como Burro e Sara Sarres como Fiona.
Evelyn Castro nasceu no Rio de Janeiro e é atriz, humorista e cantora. Formada em Publicidade e Propaganda, ela demonstrou interesse pelo teatro desde a infância, quando passou a fazer cursos e a participar de peças e musicais. A atriz se destacou na internet com os vídeos do canal Porta dos Fundos.
Na televisão, Evelyn apareceu pela primeira vez na quarta temporada do reality musical “Fama”. Depois, fez parte do elenco da série “Tô de Graça”, do Multishow, por seis temporadas, ao lado de Rodrigo Sant’Anna. Em 2019, fez seu primeiro papel dramático em “O Mecanismo” e também atuou em “Matches”. A atriz ainda participou de “Um Contra Todos”.
No cinema, Evelyn Castro atuou em “Apaixonados”, filme que levou Fábio Porchat a convidá-la para o Porta dos Fundos. A atriz também esteve em “A Sogra Perfeita”,“Juntos e Enrolados”, “O Espírito do Natal”, “Evidências do Amor”, “Tô Ryca! 2”, “Vai Ter Troco”, “Caindo na Real”, “A Sogra Perfeita 2”, entre outros.