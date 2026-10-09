Estilo de Vida

Occitânia: região francesa reúne cidades medievais, monumentos grandiosos e paisagens de tirar o fôlego

Localizada no sul da França, a Occitânia reúne um patrimônio histórico e natural impressionante. A região abriga cidades medievais, monumentos romanos, vilarejos pitorescos e paisagens que vão das praias do Mediterrâneo às montanhas dos Pireneus. Conheça algumas de suas principais atrações.

Por Flipar
Imagem gerada por i.a

Toulouse Capital da Occitânia, Toulouse é conhecida como Cidade Rosa devido aos tijolos avermelhados de muitos de seus edifícios. Banhada pelo Rio Garonne, destaca-se pela Praça do Capitólio, pela Basílica de Saint-Sernin e pelo patrimônio arquitetônico.

Frédéric Neupont wikimedia commons

Carcassonne A cidade fortificada de Carcassonne é um dos grandes símbolos da Occitânia. Suas muralhas duplas, 52 torres e construções medievais formam um conjunto reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco desde 1997.

Imagem de Goeppert por Pixabay

Albi Às margens do Rio Tarn, Albi impressiona pela arquitetura de tijolos vermelhos. Seu principal monumento é a Catedral de Santa Cecília, uma imponente construção gótica. A cidade também abriga um museu dedicado ao pintor Toulouse-Lautrec, que nasceu ali.

Didier Descouens wikimedia commons

Rocamadour Construído sobre uma encosta rochosa, o vilarejo de Rocamadour parece desafiar a gravidade. Suas casas e santuários se distribuem em diferentes níveis de uma falésia. O local é um importante destino de peregrinação religiosa desde a Idade Média.

François Darras wikimedia commons

Pont du Gard Construído pelos romanos no século I, o Pont du Gard é um aqueduto monumental que atravessa o Rio Gardon. Com aproximadamente 49 metros de altura e três níveis de arcos, fazia parte de um sistema que transportava água até a cidade de Nîmes.

Nicolas Bicorne wikimedia commons

Nîmes Conhecida por seu patrimônio romano, Nîmes preserva um dos anfiteatros mais bem conservados da Antiguidade. Construída no século I, a arena continua recebendo eventos culturais. Outro destaque é a Maison Carrée, templo romano reconhecido pela Unesco.

Shadowgate from Novara wikimedia commons

Cordes-sur-Ciel Erguida no alto de uma colina, Cordes-sur-Ciel encanta pelas ruas estreitas, construções de pedra e arquitetura gótica. Fundada no século XIII, a vila frequentemente aparece envolta em névoa, criando a impressão de estar suspensa acima das nuvens.

Carsten Steger wikimedia commons

Collioure Às margens do Mediterrâneo, Collioure combina praias, casario colorido e monumentos históricos. A cidade inspirou artistas como Henri Matisse e André Derain, ligados ao movimento fauvista. Seu castelo real e a igreja à beira-mar são cartões-postais.

Doronenko wikimedia commons

Viaduto de Millau Inaugurado em 2004, o Viaduto de Millau é uma das grandes obras da engenharia contemporânea. A ponte atravessa o vale do Rio Tarn e possui um conjunto de pilares e mastros que alcança 343 metros de altura, superando a Torre Eiffel.

Stefan Krause, wikimedia commons

Cirque de Gavarnie Nos Pireneus franceses, o Cirque de Gavarnie é uma gigantesca formação natural cercada por paredões rochosos que ultrapassam 1.500 metros de desnível. O cenário abriga uma das cachoeiras mais altas da Europa e integra uma área reconhecida pela Unesco.

Jsanchezes wikimedia commons

Aigues-Mortes Fundada no século XIII por iniciativa do rei Luís IX, Aigues-Mortes conserva suas muralhas medievais quase intactas. A cidade fica próxima às paisagens úmidas da Camargue e a extensas salinas, cujas águas podem adquirir tonalidades rosadas.

Ingo Mehling wikimedia commons

Veja Mais