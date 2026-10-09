Estilo de Vida Occitânia: região francesa reúne cidades medievais, monumentos grandiosos e paisagens de tirar o fôlego Localizada no sul da França, a Occitânia reúne um patrimônio histórico e natural impressionante. A região abriga cidades medievais, monumentos romanos, vilarejos pitorescos e paisagens que vão das praias do Mediterrâneo às montanhas dos Pireneus. Conheça algumas de suas principais atrações. Por Flipar

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