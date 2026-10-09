Occitânia: região francesa reúne cidades medievais, monumentos grandiosos e paisagens de tirar o fôlego

Toulouse Capital da Occitânia, Toulouse é conhecida como Cidade Rosa devido aos tijolos avermelhados de muitos de seus edifícios. Banhada pelo Rio Garonne, destaca-se pela Praça do Capitólio, pela Basílica de Saint-Sernin e pelo patrimônio arquitetônico.
Carcassonne A cidade fortificada de Carcassonne é um dos grandes símbolos da Occitânia. Suas muralhas duplas, 52 torres e construções medievais formam um conjunto reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco desde 1997.
Albi Às margens do Rio Tarn, Albi impressiona pela arquitetura de tijolos vermelhos. Seu principal monumento é a Catedral de Santa Cecília, uma imponente construção gótica. A cidade também abriga um museu dedicado ao pintor Toulouse-Lautrec, que nasceu ali.
Rocamadour Construído sobre uma encosta rochosa, o vilarejo de Rocamadour parece desafiar a gravidade. Suas casas e santuários se distribuem em diferentes níveis de uma falésia. O local é um importante destino de peregrinação religiosa desde a Idade Média.
Pont du Gard Construído pelos romanos no século I, o Pont du Gard é um aqueduto monumental que atravessa o Rio Gardon. Com aproximadamente 49 metros de altura e três níveis de arcos, fazia parte de um sistema que transportava água até a cidade de Nîmes.
Nîmes Conhecida por seu patrimônio romano, Nîmes preserva um dos anfiteatros mais bem conservados da Antiguidade. Construída no século I, a arena continua recebendo eventos culturais. Outro destaque é a Maison Carrée, templo romano reconhecido pela Unesco.
Cordes-sur-Ciel Erguida no alto de uma colina, Cordes-sur-Ciel encanta pelas ruas estreitas, construções de pedra e arquitetura gótica. Fundada no século XIII, a vila frequentemente aparece envolta em névoa, criando a impressão de estar suspensa acima das nuvens.
Collioure Às margens do Mediterrâneo, Collioure combina praias, casario colorido e monumentos históricos. A cidade inspirou artistas como Henri Matisse e André Derain, ligados ao movimento fauvista. Seu castelo real e a igreja à beira-mar são cartões-postais.
Viaduto de Millau Inaugurado em 2004, o Viaduto de Millau é uma das grandes obras da engenharia contemporânea. A ponte atravessa o vale do Rio Tarn e possui um conjunto de pilares e mastros que alcança 343 metros de altura, superando a Torre Eiffel.
Cirque de Gavarnie Nos Pireneus franceses, o Cirque de Gavarnie é uma gigantesca formação natural cercada por paredões rochosos que ultrapassam 1.500 metros de desnível. O cenário abriga uma das cachoeiras mais altas da Europa e integra uma área reconhecida pela Unesco.
Aigues-Mortes Fundada no século XIII por iniciativa do rei Luís IX, Aigues-Mortes conserva suas muralhas medievais quase intactas. A cidade fica próxima às paisagens úmidas da Camargue e a extensas salinas, cujas águas podem adquirir tonalidades rosadas.