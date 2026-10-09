Ouriços-do-mar: criaturas espinhosas que escondem curiosidades surpreendentes

Esses equinodermos possuem espinhos característicos e vivem em fundos rochosos Além de desempenharem papel ecológico, também são apreciados na culinária, especialmente em países mediterrâneos.
Os ouriços-do-mar são utilizados no preparo de iguarias apreciadas pela gastronomia. Sua parte comestível tem textura cremosa e sabor delicado, com notas marcantes que remetem à essência do mar.
A reprodução dessa espécie ocorre de forma indireta e externa. As fêmeas têm grandes gônadas que soltam gametas reprodutores no ambiente, onde ocorre a fecundação. Em seguida, as larvas se alimentam sozinhas para se desenvolverem até a fase adulta, mostrando um ciclo de vida peculiar.
O sistema digestivo do ouriço-do-mar é bem curioso. Inclui a “lanterna de Aristóteles”, um aparelho bucal que raspa algas nas rochas. Dessa forma, ele consegue separar alimento de sedimentos, garantindo nutrição eficiente.
Os ouriços-do-mar pertencem à classe Echinoidea, dentro dos equinodermos. Além deles, existem pepinos-do-mar (Holothuroidea) e estrelas-do-mar (Asteroidea), cada grupo com adaptações próprias para sobreviver em diferentes ambientes.
Há milhares de espécies de ouriços-do-mar espalhadas pelo planeta. No entanto, por serem invertebrados lentos, enfrentam desafios constantes no ambiente marinho, tornando-se presas fáceis para lontras e estrelas-do-mar.
Quando não há controle, os ouriços podem causar desequilíbrios. Um exemplo é a superpopulação de ouriços-roxos na Califórnia, que reduziu drasticamente as florestas de algas, afetando todo o ecossistema.
Esses animais se alimentam de algas e restos orgânicos, atuando como herbívoros e detritívoros. Assim, eles realizam a remineralização de substâncias, devolvendo nutrientes à cadeia alimentar.
Além dos espinhos, algumas espécies possuem veneno. O ouriço-flor é considerado o mais letal, capaz de causar convulsões e choque anafilático em humanos, enquanto o Echinometra lucunter, no Brasil, também apresenta toxinas defensivas.
Pesquisas revelaram que o ouriço-do-mar possui células sensíveis à luz nos pés ambulacrários. Dessa forma, ele detecta iluminação e busca refúgio em locais escuros, reforçando sua estratégia de proteção contra predadores.
Uma das curiosidades mais marcantes é que o ouriço-do-mar pode viver mais de 200 anos em seu hábitat natural. Contudo, espécies tropicais têm vida mais curta, chegando a cerca de cinco anos, o que mostra a diversidade dentro do grupo. Quando morre ele perde os espinhos e fica comp nesta foto.