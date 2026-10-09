Animais Extintos nos últimos séculos: animais que desapareceram do planeta e as causas de sua extinção Nos últimos séculos, muitas espécies foram extintas devido à caça, à destruição do habitat e à introdução de espécies invasoras. A extinção é um processo natural da evolução, mas também é uma consequência das ações humanas. Veja alguns que ficaram na história natural. Por Flipar

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