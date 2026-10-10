Dan Reynolds e Minka Kelly terminam namoro de quatro anos

Em agosto de 2026, Minka publicou nas redes sociais um vídeo da sua rotina matinal em que o vocalista participa dos cuidados com a pele da atriz. A última aparição dos dois em um tapete vermelho aconteceu em 30 de maio, durante o MOCA Gala 2026, realizado no The Geffen Contemporary, em Los Angeles.
Dan e Minka foram vistos juntos pela primeira vez em novembro de 2022, poucos meses depois de o cantor anunciar a separação de sua ex-mulher, Aja Volkman. Os dois se conheceram por meio de um amigo em comum, mas só se encontraram pessoalmente após algumas semanas, pois a atriz trabalhava no Reino Unido na época.
Antes do primeiro encontro presencial, os dois conversaram por telefone durante cerca de um mês. Em novembro de 2025, durante uma participação no programa “The Drew Barrymore Show”, Minka revelou que Dan leu seu livro de memórias, “Tell Me Everything”, antes de os dois se conhecerem pessoalmente. Ao longo do relacionamento, o casal manteve a discrição e fez poucas aparições públicas.
Dan também participou do nono episódio da primeira temporada de “Ransom Canyon”, série da Netflix protagonizada por Minka Kelly e Josh Duhamel. Segundo a atriz, a participação surgiu de forma espontânea, a partir de uma conversa entre os produtores. Ela também contou que o então namorado a ajudou a aprender a tocar piano, habilidade necessária para a produção.
Minka Dumont Kelly nasceu em 24 de junho de 1980, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A atriz ficou conhecida por interpretar a líder de torcida Lyla Garrity na série “Friday Night Lights”, exibida entre 2006 e 2011 e que teve cinco temporadas. Ela também participou de produções como “Colega de Quarto”, “Esposa de Mentirinha”, “(500) Dias com Ela”, “Titãs” e “Ransom Canyon”.
Já Dan Reynolds nasceu em 14 de julho de 1987, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Cantor, compositor e produtor musical, ele é o vocalista do Imagine Dragons, banda de rock formada em Las Vegas. O grupo surgiu após Dan conhecer o baterista Andrew Tolman e comecerem a tocar juntos na região e recrutarem outros membros. Atualmente, a banda é formada por Dan, com Wayne Sermon na guitarra e Ben McKee no baixo.
O Imagine Dragons é conhecido por músicas como “Radioactive”, “Demons”, “Believer” e “Thunder”. Em 2014, a banda venceu o Grammy de melhor performance de rock por “Radioactive”, enquanto Dan recebeu o prêmio Hal David Starlight, concedido pelo Songwriters Hall of Fame. O grupo também já se apresentou em grandes festivais de música no Brasil, como Rock in Rio e Lollapalooza.