‘Terra dos Monólitos’: conheça Quixadá, cidade cearense onde foi filmado ‘Feito Pipa’, filme escolhido para representar o Brasil no Oscar 2027

Situada a cerca de 170 quilômetros de Fortaleza, a cidade teve cenas gravadas tanto na área urbana quanto na zona rural, em locais como Tapuiará, Califórnia e Dom Maurício. O município é famoso pelo conjunto de monólitos que domina a paisagem, entre eles a Pedra da Galinha Choca, cuja forma lembra uma ave.
Outro cartão-postal é o Açude do Cedro, cuja construção começou ainda no Império e terminou em 1906. As formações rochosas também ajudaram a criar a reputação de Quixadá como um dos principais pontos do país para relatos de objetos voadores não identificados (OVNIs).
Desde 2002, os monólitos integram uma unidade de conservação chamada Monumento Natural dos Monólitos de Quixadá, que também reúne trilhas e atividades de aventura. A cidade abriga ainda o Chalé da Pedra, erguido em 1920 sobre uma formação rochosa e ligado à memória da escritora Rachel de Queiroz.
O local também está relacionado à história da ufologia cearense, pois Rachel relatou ter observado um objeto luminoso no céu da propriedade em 1960, diante de outras pessoas. A região acumulou tantos relatos semelhantes que um livro publicado em 2022 reuniu casos de 240 famílias.
Quixadá também se tornou destino frequente para equipes de cinema, com filmes como “Shaolin do Sertão”, de 2016, “Bem-vindo a Quixeramobim”, de 2022, e “Mais pesado é o céu”, de 2023, além da produção norte-americana “Área Q”, de 2011.
A combinação entre formações rochosas, histórias populares, patrimônio histórico e atividades de aventura transformou o município em um dos destinos mais únicos do Ceará. Para quem visita o sertão, Quixadá oferece uma experiência diferente daquela associada apenas às praias cearenses.