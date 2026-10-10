Artes Musical “Wicked” bate recorde de público na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro O musical “Wicked” bateu o recorde histórico de público e bilheteria da Cidade das Artes Bibi Ferreira, complexo cultural localizado na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, desde a inauguração do espaço, em 2013. Ao longo de três meses de temporada, o espetáculo atraiu mais de 124 mil pessoas, com sete sessões semanais, todas com ingressos esgotados, e alcançou a maior marca de público da história do local. Por Flipar

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