Entretenimento Clássicos que definem nações: obras que marcaram a identidade de países e a história da literatura mundial Diversos países têm obras consideradas verdadeiros pilares de suas tradições literárias. São livros que atravessaram gerações, influenciaram escritores e ajudaram a retratar a cultura e a identidade de diferentes povos. Conheça alguns desses clássicos que conquistaram um lugar de destaque na literatura mundial. Por Flipar

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