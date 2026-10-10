Clássicos que definem nações: obras que marcaram a identidade de países e a história da literatura mundial

Portugal: Os Lusíadas (1572) A epopeia de Luís de Camões é um dos principais símbolos da literatura portuguesa. A obra narra a viagem de Vasco da Gama às Índias, misturando acontecimentos históricos e elementos mitológicos. Também aborda a expansão marítima portuguesa.
Espanha: Dom Quixote (1605 e 1615) Publicado em duas partes por Miguel de Cervantes, o romance acompanha as aventuras de um fidalgo que decide se tornar cavaleiro. Considerado um marco do romance moderno, combina humor, crítica social e reflexões sobre os limites entre fantasia e realidade.
Itália: A Divina Comédia (século XIV) Escrita por Dante Alighieri, a obra acompanha uma viagem imaginária pelo Inferno, Purgatório e Paraíso. Considerada um dos pilares da literatura italiana, teve enorme influência cultural e ajudou a consolidar o prestígio do idioma italiano.
Reino Unido: Hamlet (cerca de 1600) — Escrita por William Shakespeare, a tragédia acompanha um príncipe dinamarquês que busca vingar a morte do pai. A obra explora temas como traição, vingança, loucura e dilemas existenciais. É considerada uma das maiores criações da literatura mundial e um marco do teatro inglês.
França: Os Miseráveis (1862) O romance de Victor Hugo acompanha a trajetória de Jean Valjean, um ex-presidiário que tenta reconstruir a vida. Ambientada na França do século XIX, a obra aborda pobreza, injustiça social, redenção e os conflitos de uma sociedade marcada por profundas desigualdades.
Alemanha: Fausto (1808 e 1832) A obra de Johann Wolfgang von Goethe acompanha um homem que faz um pacto com Mefistófeles em busca de conhecimento e experiências. Dividida em duas partes, tornou-se um dos grandes marcos da literatura alemã, abordando ambição, moralidade e os limites humanos.
Rússia: Guerra e Paz (1865–1869) O romance de Liev Tolstói acompanha famílias aristocráticas russas durante as guerras napoleônicas. A narrativa combina acontecimentos históricos e dramas pessoais, abordando amor, poder, conflitos e transformações sociais. É uma das obras mais importantes da literatura russa.
Estados Unidos: Moby Dick (1851): Escrito por Herman Melville, o romance acompanha a obsessiva perseguição do capitão Ahab a uma gigantesca baleia-branca. A narrativa aborda temas como vingança, destino e os limites da ambição humana. É considerado um dos maiores clássicos da literatura americana.
Brasil: Dom Casmurro (1899) Escrito por Machado de Assis, o romance é um dos maiores clássicos da literatura brasileira. A narrativa acompanha Bentinho e Capitu, explorando temas como ciúme, memória e desconfiança. A ambiguidade da história continua despertando debates entre leitores.
Colômbia: Cem Anos de Solidão (1967): Escrito por Gabriel García Márquez, o romance acompanha várias gerações da família Buendía na cidade fictícia de Macondo. Misturando acontecimentos cotidianos e elementos fantásticos, tornou-se um dos maiores expoentes do realismo mágico e um marco da literatura latino-americana.
Argentina: Martín Fierro (1872 e 1879): Escrito por José Hernández, o poema narrativo acompanha a trajetória de um gaúcho que enfrenta injustiças, perseguições e dificuldades na Argentina do século XIX. A obra retrata os costumes e as tradições dos gaúchos, tornando-se um dos maiores símbolos da identidade cultural e literária argentina.
Japão: O Conto de Genji (século XI): Escrito por Murasaki Shikibu, o romance acompanha a vida amorosa e política de Hikaru Genji na corte imperial japonesa. Frequentemente apontado como o primeiro grande romance da história, destaca-se pela profundidade psicológica dos personagens e pelo retrato detalhado da aristocracia japonesa.
China: O Sonho do Pavilhão Vermelho (século XVIII): Escrito por Cao Xueqin, o romance acompanha o esplendor e a decadência de uma família aristocrática chinesa. A obra retrata os costumes, as relações familiares e as desigualdades sociais da época. É considerada um dos maiores clássicos da literatura chinesa.
Índia: Mahabharata (composto ao longo de vários séculos): Um dos maiores poemas épicos da história, reúne narrativas mitológicas, disputas entre famílias reais e ensinamentos filosóficos e religiosos. Atribuído tradicionalmente ao sábio Vyasa, ocupa um lugar central na cultura indiana e na tradição hindu.
Grécia: Ilíada (século VIII a.C.): Atribuído a Homero, o poema épico narra acontecimentos da Guerra de Troia, com destaque para a ira de Aquiles e os confrontos envolvendo o herói troiano Heitor. Considerada uma das obras fundadoras da literatura ocidental, influenciou gerações de escritores e permanece como referência da cultura grega
Turquia: Meu Nome é Vermelho (1998): Escrito por Orhan Pamuk, o romance combina mistério, arte e história na Istambul do século XVI, durante o Império Otomano. A trama acompanha um assassinato entre artistas responsáveis por ilustrar manuscritos e explora o confronto entre tradições orientais e influências europeias. A obra ganhou reconhecimento internacional e ajudou a ampliar o prestígio da literatura turca contemporânea.
México — “Pedro Páramo”, de Juan Rulfo Publicado em 1955, acompanha a jornada de um homem que busca o pai em uma cidade quase fantasma. O livro marcou a literatura latino-americana por sua narrativa inovadora e atmosfera sobrenatural.
Nigéria: O Mundo se Despedaça (1958): Escrito por Chinua Achebe, o romance acompanha a trajetória de Okonkwo, um líder da comunidade igbo, diante das transformações provocadas pela chegada de missionários e colonizadores britânicos. A obra aborda o choque entre culturas, a resistência às mudanças e os impactos do colonialismo, tornando-se um marco da literatura africana moderna.