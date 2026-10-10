Lavras Novas: o charme do vilarejo mineiro entre montanhas, cachoeiras e clima de tranquilidade

O apelido informal combina com a atmosfera serena de Lavras Novas, suas ruas de pedra, casinhas coloridas e o clima ameno das montanhas. Por lá, costuma-se dizer que faz frio nos 365 dias do ano, uma maneira bem-humorada de destacar as temperaturas mais baixas, especialmente no inverno.
O charme de Lavras Novas começa pela localização privilegiada. A cerca de 17 quilômetros do centro de Ouro Preto, o distrito está situado na Serra do Espinhaço, cercado por montanhas, vales e vegetação típica do Cerrado. A paisagem exuberante reforça a atmosfera de tranquilidade que atrai tantos visitantes.
Com cerca de 1.500 habitantes, Lavras Novas preserva o clima acolhedor de um pequeno vilarejo. Ali, a vida parece seguir em ritmo mais lento, embalada pelo canto dos pássaros, pela brisa das montanhas e pelo aroma do café servido nas varandas floridas.
Como distrito, Lavras Novas herda parte do brilho de Ouro Preto, uma das cidades históricas mais importantes do Brasil. Patrimônio Mundial da UNESCO, Ouro Preto foi epicentro do Ciclo do Ouro e da Inconfidência Mineira.
A estrada que liga Ouro Preto a Lavras Novas oferece belas paisagens, com montanhas e curvas ao longo do trajeto. O contraste entre o movimento turístico da cidade histórica e a tranquilidade do vilarejo torna o passeio ainda mais encantador.
Com origens que remontam ao século XVIII, Lavras Novas surgiu durante o Ciclo do Ouro, quando diversos povoados se formaram em torno da atividade mineradora. Diferentemente de outros centros históricos que cresceram ao longo dos séculos, o vilarejo preservou seu tamanho reduzido e muitas características do passado colonial.
As ruas de Lavras Novas preservam características do período colonial, enquanto muitas construções passaram por reformas que mantiveram seu charme original. No coração do distrito, a Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres, erguida no século XVIII, é um dos principais símbolos históricos e religiosos do vilarejo, além de cenário de festas e celebrações tradicionais.
O Mirante da Estrada Real é um dos atrativos de Lavras Novas. O local oferece uma vista panorâmica de vales e montanhas, especialmente bonita ao entardecer, quando o pôr do sol colore o céu com tons dourados e avermelhados, criando um cenário encantador.
O Parque Natural Municipal das Andorinhas, em Ouro Preto, é uma área de proteção ambiental que se destaca pela beleza das paisagens e pela biodiversidade. O espaço abriga trilhas, cachoeiras e nascentes importantes, incluindo a do Rio das Velhas, oferecendo diversas opções de passeios em contato com a natureza.
Entre as atrações naturais de Lavras Novas está o cânion da Represa do Custódio, cercado por formações rochosas e vegetação exuberante. Os paredões de pedra e as águas tranquilas compõem uma paisagem impressionante, que atrai visitantes em busca de sossego e contato com a natureza.
A Cachoeira dos Três Pingos é uma das atrações naturais de Lavras Novas, acessível por uma trilha relativamente fácil. Suas pequenas quedas d’água escorrem pelas formações rochosas, criando um cenário tranquilo e convidativo para quem deseja apreciar a natureza e se refrescar nas águas frias da região.
O clima de Lavras Novas é um de seus grandes atrativos. Situado a mais de 1.200 metros de altitude, o distrito apresenta temperaturas amenas durante boa parte do ano. No inverno, os termômetros podem registrar menos de 10°C, enquanto, no verão, as noites costumam ser frescas, muitas vezes exigindo um agasalho.