Grécia volta a pressionar Reino Unido para recuperar Mármores do Partenon

Entre as possibilidades discutidas está um acordo de intercâmbio cultural que permitiria a volta das esculturas a Atenas em troca da exposição de outras antiguidades gregas no museu britânico. A proposta envolveria, entre outras peças, itens do Museu Arqueológico Nacional de Atenas, fechado para reformas. Mitsotakis também mencionou o apoio anteriormente manifestado pelo primeiro-ministro do Reino Unido, Andy Burnham, à devolução das obras e defendeu que a reunificação do conjunto pode abrir cam
O Partenon é um dos monumentos mais conhecidos da Grécia Antiga e ocupa posição central na Acrópole de Atenas. Construído entre 447 e 432 a.C., durante o governo de Péricles, o templo foi dedicado à deusa Atena, protetora da cidade. Sua construção ocorreu em um período de grande prosperidade política e cultural ateniense. O projeto foi conduzido pelos arquitetos Ictino e Calícrates, com participação do escultor Fídias, responsável por importantes elementos artísticos do conjunto.
Construído principalmente em mármore, o Partenon é uma das grandes referências da arquitetura clássica grega. O edifício segue predominantemente a ordem dórica, mas incorpora também elementos jônicos. Suas colunas e proporções revelam o domínio técnico dos construtores, que utilizaram refinamentos visuais para criar uma aparência harmoniosa. A decoração incluía esculturas com cenas mitológicas e religiosas, além de representações ligadas às tradições atenienses. O monumento tornou-se uma referên
Além de sua função religiosa, o templo simbolizava a riqueza e a influência de Atenas no século 5 a.C. Sua construção integrou um amplo programa de obras na Acrópole, impulsionado após as guerras contra os persas. O conjunto expressava o poder da cidade e o florescimento de sua cultura, marcada por contribuições à filosofia, ao teatro e às artes. Ao longo dos séculos, o Partenon também passou por mudanças de uso: funcionou como igreja cristã, durante o Império Bizantino, e, posteriormente, como
A história do monumento também foi marcada por destruições e perdas. Em 1687, durante um ataque veneziano a Atenas, uma explosão atingiu o Partenon, então utilizado pelos otomanos como depósito de pólvora e munições, causando graves danos à estrutura. Mais de um século depois, entre 1801 e 1805, o diplomata britânico Lord Elgin promoveu a retirada de numerosas esculturas e elementos arquitetônicos da Acrópole. As peças foram levadas à Grã-Bretanha e, em 1816, incorporadas ao British Museum (foto
Os chamados Mármores do Partenon incluem partes do friso, relevos e esculturas que decoravam o templo. O friso retratava, entre outras cenas, uma procissão associada às Grandes Panateneias, festividade realizada em homenagem à deusa Atena. Atualmente, parte das peças está no British Museum, enquanto outras permanecem na Grécia, sobretudo no Museu da Acrópole, inaugurado em 2009. A divisão do conjunto alimenta uma disputa internacional sobre restituição de bens culturais, preservação histórica e
A importância do Partenon ultrapassa as fronteiras gregas. A Acrópole de Atenas, da qual o templo faz parte, foi inscrita na Lista do Patrimônio Mundial da Unesco em 1987. O monumento é estudado por sua arquitetura, suas esculturas e pelo contexto político e cultural em que foi erguido. Sua influência aparece em edifícios neoclássicos de vários países, que adotaram elementos inspirados na tradição grega.