Grécia volta a pressionar Reino Unido para recuperar Mármores do Partenon

Além de sua função religiosa, o templo simbolizava a riqueza e a influência de Atenas no século 5 a.C. Sua construção integrou um amplo programa de obras na Acrópole, impulsionado após as guerras contra os persas. O conjunto expressava o poder da cidade e o florescimento de sua cultura, marcada por contribuições à filosofia, ao teatro e às artes. Ao longo dos séculos, o Partenon também passou por mudanças de uso: funcionou como igreja cristã, durante o Império Bizantino, e, posteriormente, como