Celebridades e TV Anne Hathaway recebe presente especial de OG Anunoby, do New York Knicks; em 2024, atriz viveu história curiosa com jogador Anne Hathaway, que é torcedora do New York Knicks, recebeu uma camisa autografada pelo jogador OG Anunoby durante sua participação no programa de Jimmy Fallon. A atriz acompanhou alguns jogos das finais da NBA e foi considerada um amuleto de sorte pelos torcedores, que brincaram nas redes sociais que sua presença teria ajudado o time a conquistar o título. Por Flipar

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