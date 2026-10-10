Galeria Araçá-vermelho: Havaí recorre a drones e inseto predador para tentar conter avanço de árvore brasileira invasora Uma árvore nativa do Brasil se transformou em um problema ambiental no Havaí quase dois séculos depois de ser levada ao arquipélago. Introduzido em 1825 como possível fonte de alimento, o araçá-vermelho (Psidium cattleianum) encontrou condições favoráveis para se multiplicar e passou a ocupar extensas áreas de vegetação. Por Flipar

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