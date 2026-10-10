Galeria Círio de Nazaré e outras celebrações: outubro é mês de fé e devoção a Maria Uma das festas religiosas mais tradicionais do Brasil é o Círio de Nazaré . Em 2026, acontece de 6 a 26 de outubro. A festa sempre reúne milhares de fiéis. Em 2026 o tema 'Maria, Missionária que nos dá Jesus Por Flipar