Entretenimento Maior trilha costeira do mundo tem mais de 4.300 km e revela paisagens incríveis da Inglaterra Em 19 de março de 2026, o rei Charles III inaugurou oficialmente o King Charles III England Coast Path, considerado o maior percurso costeiro de caminhada administrado do mundo. Com cerca de 4.330 quilômetros previstos, a rota acompanha o litoral da Inglaterra e reúne paisagens naturais, cidades históricas e praias. Embora já tenha grande parte de sua extensão aberta ao público, alguns trechos ainda estão sendo concluídos.' Por Flipar

King Charles III England Coast Path (Headland Way) by JThomas