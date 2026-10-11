Maior trilha costeira do mundo tem mais de 4.300 km e revela paisagens incríveis da Inglaterra

O projeto pretende conectar toda a costa da Inglaterra por meio de uma extensa rede de trilhas, ampliando as oportunidades para o turismo de natureza e o acesso público ao litoral. Embora grande parte do percurso já esteja aberta, alguns trechos ainda estão em fase de implantação.
Coordenado pela agência pública Natural England, o projeto levou cerca de 18 anos para chegar à inauguração oficial. Segundo a BBC, a iniciativa atravessou diferentes governos britânicos desde a gestão do primeiro-ministro Gordon Brown, que esteve no poder entre 2007 e 2010.
.A proposta é ampliar o acesso público ao litoral inglês e permitir caminhadas contínuas ao longo da costa, quando todos os trechos estiverem concluídos. O percurso reúne paisagens variadas, como praias, dunas, falésias, pântanos salgados e cidades históricas.
Um dos trechos mais emblemáticos passa pelas falésias brancas de Seven Sisters, no sudeste da Inglaterra. A paisagem, marcada por imponentes paredões de calcário à beira do Canal da Mancha, integra uma área protegida que recebeu o status de Reserva Natural Nacional.
Mais de 1.600 quilômetros de trilhas foram criados ou adaptados para se conectar a caminhos já existentes. O projeto também estabeleceu uma faixa de acesso público ao longo do litoral, permitindo a visitação de áreas antes restritas e ampliando as opções de lazer em meio à natureza.
Nessas áreas, o público pode fazer caminhadas e praticar atividades recreativas leves. No entanto, atividades como acampar e andar de bicicleta não são automaticamente permitidas e dependem de autorizações ou regras locais, conforme destacou o jornal britânico The Independent.
O projeto também buscou facilitar o acesso e aproximar as trilhas da linha costeira. Para isso, foram construídas pontes e passarelas, além da remoção de obstáculos em determinados trechos. As melhorias favorecem a circulação dos visitantes, embora nem todo o percurso seja acessível a pessoas com mobilidade reduzida.
,Até outubro de 2026, cerca de 3.570 quilômetros do King Charles III England Coast Path já estavam abertos ao público, de um total previsto de aproximadamente 4.330 quilômetros. Os trechos restantes continuam em implantação, com o objetivo de completar a rota ao longo de todo o litoral inglês.
O projeto também incluiu adaptações em diferentes trechos para melhorar a acessibilidade. As intervenções buscam facilitar a circulação de pessoas com mobilidade reduzida, tornando a experiência mais inclusiva, embora nem toda a extensão da rota ofereça essas condições.
Outro diferencial da trilha é a possibilidade de adaptação aos efeitos das mudanças climáticas. Um mecanismo chamado “roll-back” permite deslocar trechos do percurso para áreas mais afastadas do mar em caso de erosão costeira ou deslizamentos, ajudando a preservar a continuidade da rota.
Apesar da proposta de formar uma rota contínua, o percurso ainda apresenta pontos que exigem travessias ou desvios. Entre os exemplos estão a travessia do Rio Mersey, que pode ser feita de balsa, e trechos no sul de Devon onde a passagem depende das condições da maré.
Com a integração ao Wales Coast Path, inaugurado em 2012 no País de Gales, e a outras trilhas existentes, será possível formar uma rede de percursos ao redor da Grã-Bretanha. A extensão total poderá superar 14 mil quilômetros, uma jornada que levaria muitos meses para ser completada a pé, dependendo do ritmo do caminhante.