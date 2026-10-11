Batata frita: conheça as teorias sobre sua origem e as curiosidades desse sucesso mundial

O consumo frequente e excessivo de batatas fritas pode contribuir para o ganho de peso e estar associado a um maior risco de doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2. Alguns estudos também identificaram uma associação entre o consumo frequente de frituras e sintomas de ansiedade e depressão, mas não comprovaram uma relação de causa e efeito. O tipo de óleo, sua reutilização e a quantidade de sal também influenciam os riscos à saúde.