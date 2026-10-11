Batata-doce: conheça os benefícios para a saúde e descubra diferentes formas de consumo

Apesar de ser rica em carboidratos, a batata-doce pode integrar a alimentação de pessoas com diabetes. Seu índice glicêmico varia conforme a variedade e o modo de preparo, não sendo sempre inferior ao da batata inglesa. O controle das porções e a combinação com fibras, proteínas e gorduras saudáveis ajudam a reduzir o impacto sobre a glicemia.