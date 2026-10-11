Estilo de Vida Não é Istambul! Conheça Ancara, a verdadeira capital da Turquia e suas atrações Ao contrário do que muita gente pensa, Istambul, a maior e mais famosa cidade da Turquia, não é a capital do país. Desde 1923, essa função pertence a Ancara, cidade com uma história de milhares de anos, que se tornou o centro político e administrativo da Turquia moderna. Por Flipar

Flickr Tolga Geçgel