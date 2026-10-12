HBO anuncia série de “Podres de Ricos” com retorno do elenco original

A trama se passará logo após os eventos do longa. Antes da confirmação da série, os planos previam uma sequência para os cinemas, inspirada em “Namorada Podre de Rica”, segundo livro da trilogia, publicado em 2015. A mudança de formato permitirá explorar com mais profundidade os personagens, as relações e os conflitos entre as famílias retratadas na obra.
Constance Wu, Henry Golding e Ronny Chieng, que protagonizaram o filme, retornarão à história como integrantes fixos do elenco. Michelle Yeoh também reprisará seu papel, com participação recorrente. Yeoh conquistou o Oscar de melhor atriz em março de 2023 por sua atuação em “Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo”.
Adele Lim, que coescreveu o roteiro do longa, será a showrunner e produtora executiva da série por meio de sua produtora, 100 Tigers. O diretor Jon M. Chu e Kevin Kwan também atuarão como produtores executivos. Em comunicado, Chu afirmou que reunir novamente o elenco original é como voltar para casa.
Lançado em 2018, “Podres de Ricos” acompanha Rachel Chu, personagem interpretada por Wu, uma professora de economia da Universidade de Nova York que viaja com o namorado, Nick Young, vivido por Henry Golding, para Singapura, onde participará do casamento do melhor amigo dele, Colin. Ao chegar ao país, ela descobre que Nick pertence a uma das famílias mais ricas da Ásia e precisa lidar com as diferenças sociais e com a resistência de Eleanor, mãe do namorado, que desaprova o relacionamento.
O longa arrecadou cerca de 238 milhões de dólares nas bilheterias mundiais e obteve 91% de aprovação no Rotten Tomatoes. A produção também foi o primeiro grande filme de estúdio de Hollywood, desde “O Clube da Felicidade e da Sorte”, lançado em 1993, a apresentar um elenco principal inteiramente asiático em uma ambientação contemporânea.
O sucesso também se refletiu nas premiações. “Podres de Ricos” recebeu duas indicações ao Globo de Ouro, incluindo a de melhor filme de comédia ou musical, além de quatro indicações ao Critics Choice Awards, com vitória na categoria de melhor comédia. O longa também concorreu ao prêmio do Sindicato dos Atores na categoria de melhor elenco de filme.
“Podres de Ricos” é baseado no romance “Asiáticos Podres de Ricos”, de Kevin Kwan, publicado em 2013, que retrata três famílias chinesas extremamente ricas e as fofocas, disputas e intrigas de seu círculo social. A trama começa quando o herdeiro de uma das maiores fortunas da Ásia leva a namorada americana de origem chinesa ao casamento mais aguardado da temporada. A história teve continuidade em “Namorada Podre de Rica”, publicado em 2015, e foi concluída com “Problemas de Gente Rica”, lançado