Filmes e Séries HBO anuncia série de “Podres de Ricos” com retorno do elenco original A HBO anunciou a produção de uma série de “Podres de Ricos”, com oito episódios de uma hora de duração cada. O anúncio foi feito em 8 de outubro de 2026, e as filmagens estão previstas para começar em 2027. A história dará continuidade aos acontecimentos do filme de 2018, mas a produção ainda não tem data de estreia definida. Por Flipar

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