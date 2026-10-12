Galeria Nossa Senhora Aparecida: conheça a história da padroeira do Brasil Celebrado em 12 de outubro, o Dia de Nossa Senhora Aparecida é uma das principais datas religiosas do calendário brasileiro e marca um feriado nacional. A devoção à santa tem origem no século 18, quando uma pequena imagem de Nossa Senhora da Conceição foi encontrada por pescadores no interior de São Paulo. Ao longo dos séculos, o episódio deu origem a uma tradição que ultrapassou os limites regionais e conquistou milhões de fiéis. Hoje, a imagem é um dos símbolos mais conhecidos do catolicismo n Por Flipar

Reprodução TV Aparecida/YouTube