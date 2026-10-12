Galeria Rio amplia lista de praias certificadas pelo selo internacional Bandeira Azul e mantém 2º lugar no ranking nacional O Rio de Janeiro ampliou sua participação no Programa Bandeira Azul e alcançou 20 destinos reconhecidos internacionalmente por suas práticas ambientais na temporada atual. O estado reúne 19 praias e uma marina com o selo, resultado que lhe garante a 2ª posição no ranking brasileiro, só atrás de Santa Catarina. Por Flipar

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