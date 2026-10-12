Galeria Novo colírio aprovado nos EUA melhora a visão de perto por até 10 horas; saiba como funciona Uma nova geração de colírios aprovados pela FDA, agência reguladora dos Estados Unidos, oferece uma alternativa para adultos com presbiopia, a popular “vista cansada”. Os medicamentos podem melhorar temporariamente a visão de perto e reduzir a dependência dos óculos de leitura por algumas horas, embora não representem uma cura para a condição. Por Flipar

Freepick free images