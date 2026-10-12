Novo colírio aprovado nos EUA melhora a visão de perto por até 10 horas; saiba como funciona

O VIZZ, desenvolvido pela farmacêutica americana LENZ Therapeutics, é um colírio à base de aceclidina a 1,44%, aprovado pela FDA em julho de 2025 para o tratamento da presbiopia em adultos. O medicamento atua reduzindo o tamanho da pupila, melhorando temporariamente a visão de perto, sem corrigir definitivamente a condição.
Indicado para uso diário, o colírio pode melhorar a visão de perto por até dez horas, reduzindo temporariamente a necessidade de óculos de leitura. Seu princípio ativo, a aceclidina, é uma substância conhecida há décadas por sua utilização no tratamento do glaucoma, mas agora empregada em uma formulação específica para a presbiopia.
Segundo a LENZ Therapeutics, observou-se que a aceclidina, ao reduzir o diâmetro da pupila, também melhorava a nitidez da visão de perto. Esse efeito, associado ao mecanismo de ação da substância, passou a ser explorado no desenvolvimento do colírio para presbiopia.
A LENZ Therapeutics desenvolveu o VIZZ, um colírio à base de aceclidina para tratar a presbiopia. O medicamento reduz o tamanho da pupila, aumentando a profundidade de foco e melhorando a visão de perto, sem provocar alterações significativas na visão de longe.
O colírio reproduz a contração natural da pupila, facilitando a visão de perto. Sua aprovação foi baseada em três estudos clínicos de fase 3. Nos dois primeiros, com 466 participantes, houve melhora da visão a partir de 30 minutos após a aplicação, com efeitos que duraram até dez horas.
O terceiro estudo acompanhou 217 participantes durante seis meses e reforçou os dados de segurança do colírio. Os efeitos adversos foram, em sua maioria, leves e passageiros, como irritação ocular, visão turva e dor de cabeça. Nenhum evento adverso grave relacionado ao medicamento foi registrado nesse estudo.
Indicado para adultos com presbiopia, o VIZZ chegou ao mercado dos Estados Unidos no último trimestre de 2025. O colírio é vendido exclusivamente com prescrição médica e seu uso deve ser orientado por um oftalmologista.No Brasil, o VIZZ ainda não tem registro identificado na Anvisa .
Estima-se que cerca de 1,8 bilhão de pessoas no mundo tenham presbiopia, a popular “vista cansada”. Associada ao envelhecimento natural, a condição ocorre quando o cristalino, lente interna do olho, perde gradualmente sua elasticidade, dificultando a focalização de objetos próximos.