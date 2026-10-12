Educação Gari há 18 anos, homem é aprovado na OAB e abre escritório de advocacia em Goiânia Constantemente, histórias de superação mostram que a determinação, o esforço e a persistência podem abrir caminhos para novas oportunidades. Mesmo diante de dificuldades e rotinas exaustivas, a busca pelo conhecimento e a vontade de construir um futuro melhor podem transformar sonhos em realidade. Por Flipar

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