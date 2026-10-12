Gari há 18 anos, homem é aprovado na OAB e abre escritório de advocacia em Goiânia

Esse foi o caso de um gari que exerceu a profissão por quase duas décadas em Goiânia e teve sua trajetória transformada após conseguir ser aprovado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Antônio José Júnior de Oliveira, de 42 anos, atribuiu à mãe, Ivani Vavier de Souza, a motivação para investir na educação e buscar melhores oportunidades.
'Ela nos criou trabalhando como empregada doméstica, passando roupa, mas sempre nos ensinou a importância dos estudos, para buscar uma vida melhor e servir à sociedade', disse ele ao g1. Durante os 18 anos em que atuou na Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), Antônio passou pela coleta de lixo orgânico, pela coleta seletiva e pelo serviço de varrição.
Com uma bolsa de estudos oferecida pela instituição onde cursou Direito, ele organizou uma rotina que incluía aulas pela manhã, estágio à tarde e expediente profissional das 16h às 22h. Para acompanhar as exigências da graduação, também reservava fins de semana e feriados para os estudos.
Formado em julho, após quatro anos e meio de curso, ele abriu o próprio escritório no mês seguinte e passou a atuar na área trabalhista. Para Antônio, o Direito do Trabalho representa uma maneira de 'levar justiça, e ajudar as pessoas a resolver seus problemas.'
Agora advogado, Antônio contou que quer emoldurar seu uniforme de trabalho para não esquecer suas raízes. 'O uniforme é motivo de orgulho, para relembrar as raízes de onde eu venho. Meu sonho é emoldurar meu uniforme e colocar na entrada do escritório para agradecer quem eu sou hoje', afirmou.
O Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) é uma avaliação obrigatória para bacharéis em Direito que desejam exercer a advocacia no país. A prova é dividida em duas etapas: uma objetiva, com questões de múltipla escolha, e outra prático-profissional, que exige a elaboração de uma peça jurídica e a resolução de questões discursivas.