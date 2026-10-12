Estilo de Vida Motoristas não aceitam corrida para cidade egípcia por causa do cheiro pavoroso Nos arredores da região metropolitana de Cairo, capital do Egito, uma cidade chama a atenção pela enorme quantidade de lixo, mas nem tudo é o que parece.Por lá, os Zabbaleen, um povo se dedica exclusivamente à coleta e reciclagem de lixo. São cerca de 70 mil pessoas. Por Flipar

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