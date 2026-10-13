Hugh Laurie estrelará nova série de espionagem da BBC e MGM+

Com oito episódios e ainda sem data de estreia prevista, a produção também contará com Charlie Hunnam, Joe Alwyn e Daniel Brühl no elenco. A trama acompanha Alec Leamas em uma jornada de vingança contra o serviço de inteligência da Alemanha Oriental durante a Guerra Fria.
Essa não é a primeira vez que Laurie atua em uma adaptação da obra de Le Carré. Em 2016, ele interpretou o traficante de armas Richard Roper em “The Night Manager”, papel pelo qual recebeu seu terceiro Globo de Ouro, em 2017. O ator reprisou o personagem na segunda temporada da série, que também já teve uma terceira temporada confirmada.
Laurie também estará em “The Wanted Man”, série de oito episódios da Apple TV com estreia prevista para 6 de janeiro de 2027. Na produção, ele interpretará Felix Carmichael, chefe do sindicato do crime britânico The Capital, preso na penitenciária de Staplehurst após ser traído por alguém da própria organização. Determinado a escapar, ele precisará enfrentar os desafios impostos pelo confinamento.
Nascido em 11 de junho de 1959, em Oxford, na Inglaterra, James Hugh Calum Laurie é filho do médico Ran Laurie, campeão olímpico de remo nos Jogos de Londres, em 1948. Em 1978, começou a estudar arqueologia e antropologia no Selwyn College, da Universidade de Cambridge, onde também praticou remo.
Durante a universidade, Laurie também participou do grupo de teatro e comédia Footlights. Foi lá que conheceu Emma Thompson, que o apresentou a Stephen Fry, seu futuro parceiro de comédia. A dupla Fry and Laurie se destacou na década de 1980 e 1990. Eles protagonizaram diversas produções, entre elas “A Bit of Fry and Laurie”, série exibida pela BBC entre 1987 e 1995.
Em 2004, Laurie assumiu o papel do médico Gregory House, um infectologista e nefrologista brilhante, mas antissocial, sarcástico e viciado em analgésicos, na série “Dr. House”, que teve 8 temporadas e ficou no ar até 2012. Pelo papel, venceu o Globo de Ouro de Melhor Ator em Série de Drama em 2006 e 2007.
Na televisão, o ator também interpretou o senador Tom James em “Veep”, entre 2015 e 2019, e participou da segunda temporada de “Teerã”, produção da Apple TV. Fazem parte de sua filmografia outras produções como “O Pequeno Stuart Little”, “Tomorrowland: Um Lugar Onde Nada é Impossível”, “Toda a Luz que Não Podemos Ver” e “Os Reis da Rua”.