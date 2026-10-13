Hugh Laurie estrelará nova série de espionagem da BBC e MGM+

Essa não é a primeira vez que Laurie atua em uma adaptação da obra de Le Carré. Em 2016, ele interpretou o traficante de armas Richard Roper em “The Night Manager”, papel pelo qual recebeu seu terceiro Globo de Ouro, em 2017. O ator reprisou o personagem na segunda temporada da série, que também já teve uma terceira temporada confirmada.