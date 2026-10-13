Nem tudo vai à geladeira: 11 alimentos que você pode estar armazenando de forma errada

O limão pode ser mantido em temperatura ambiente por alguns dias, desde que fique em local fresco e longe do sol. Na geladeira, preferencialmente na gaveta de frutas e verduras, conserva o frescor e a suculência por mais tempo.
A batata deve ser armazenada em local fresco, seco, escuro e ventilado, longe da luz solar. A refrigeração pode transformar parte do amido em açúcares, alterando seu sabor e favorecendo a formação de acrilamida quando frita ou assada em altas temperaturas.
A cenoura se conserva melhor na geladeira, preferencialmente na gaveta de verduras. Deve ser guardada sem as folhas, em saco plástico ou recipiente fechado, para evitar a perda de umidade. O ideal é mantê-la seca na superfície e lavá-la apenas antes do consumo.
O tomate deve amadurecer fora da geladeira, em local fresco e longe do sol. A refrigeração precoce pode prejudicar o sabor e a textura. Depois de maduro, pode ser refrigerado para prolongar a conservação, especialmente em dias quentes.
A cebola inteira deve ser armazenada em local fresco, seco, escuro e ventilado, longe da umidade, que favorece o mofo e o apodrecimento. Depois de cortada ou descascada, porém, precisa ser guardada na geladeira, em recipiente fechado.
O alho inteiro deve ser guardado em local seco, fresco, escuro e bem ventilado. A umidade da geladeira pode favorecer o surgimento de mofo e a deterioração. Já os dentes descascados devem ser refrigerados em recipiente fechado e consumidos em poucos dias.
A banana deve amadurecer em temperatura ambiente, longe do sol e do calor excessivo. Depois de madura, pode ser levada à geladeira para retardar o amadurecimento. Embora a casca escureça com o frio, a polpa geralmente permanece própria para consumo por mais tempo.
O pão tende a ficar duro mais rapidamente na geladeira, pois o frio acelera alterações no amido. Para consumo em poucos dias, o ideal é mantê-lo bem embalado, em local seco e fresco. Se for armazenado por mais tempo, a melhor opção é congelá-lo.
O mel não precisa ser refrigerado e pode durar muito tempo quando armazenado corretamente. O ideal é mantê-lo em recipiente bem fechado, em local seco, fresco e protegido da luz. Na geladeira, tende a cristalizar mais rapidamente, sem que isso signifique deterioração.
O café, em grãos ou moído, deve ser armazenado em recipiente hermético, em local fresco, seco e protegido da luz. A geladeira não é recomendada para o uso diário, pois a umidade e a absorção de odores podem comprometer seu aroma e sabor.
A maçã pode ficar em temperatura ambiente por alguns dias, mas se conserva por muito mais tempo na geladeira, preferencialmente na gaveta de frutas. O frio retarda o amadurecimento e ajuda a preservar a firmeza, a textura e o sabor.