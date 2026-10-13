Estilo de Vida Nem tudo vai à geladeira: 11 alimentos que você pode estar armazenando de forma errada Armazenar os alimentos corretamente ajuda a evitar desperdícios e preservar o sabor, a textura e os nutrientes. No entanto, hábitos comuns, como colocar produtos na geladeira sem necessidade ou guardá-los de forma inadequada, podem comprometer sua conservação. Conheça alguns erros frequentes e saiba como evitá-los. Por Flipar

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