Galeria Gigante das águas: Bacia Amazônica lidera o mundo em volume de água doce nos rios, segundo estudo da NASA Um estudo liderado por pesquisadores da NASA, publicado em 2024 na revista Nature Geoscience, analisou o armazenamento e o fluxo de água dos rios do planeta. A pesquisa revelou que a bacia Amazônica, cuja maior parte fica no Brasil, lidera o mundo em volume de água armazenada nos rios e em descarga fluvial nos oceanos. Por Flipar

Divulgação Governo federal