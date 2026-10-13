Gigante das águas: Bacia Amazônica lidera o mundo em volume de água doce nos rios, segundo estudo da NASA

A equipe analisou o volume de água armazenada nos rios entre 1980 e 2009, mapeando as principais regiões hidrográficas do planeta. Os pesquisadores também avaliaram a entrada e a saída de água das bacias, incluindo o fluxo em direção aos oceanos, e elaboraram mapas para representar os resultados.
A Bacia Amazônica se estende por vários países da América do Sul e é a maior bacia hidrográfica do mundo, com cerca de 7 milhões de km², dos quais aproximadamente 4 milhões estão no Brasil. Destaca-se pelo enorme volume de água e pelo potencial de geração de energia hidrelétrica.
A Bacia Amazônica lidera o mundo em volume de água armazenada nos rios, com cerca de 850 km³, o equivalente a 38% da estimativa global, de acordo com a NASA. Seus recursos hídricos abastecem cidades e comunidades ribeirinhas, além de sustentar atividades agrícolas, pecuárias e outras atividades econômicas.
A Bacia Amazônica também lidera o mundo em volume de água despejada no oceano, com cerca de 6.789 km³ por ano, o equivalente a 18% da descarga fluvial global, segundo o estudo da NASA.
A Bacia Amazônica abrange territórios do Brasil, Peru, Colômbia, Equador, Bolívia, Venezuela e Guiana. No Brasil, ocupa cerca de 3,9 milhões de km², abrangendo áreas de sete estados: Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Pará e Amapá. Sua extensa rede de rios tem grande importância para a navegação e o transporte regional.
A Bacia amazônica é formada pelo rio Amazonas e seus afluentes. Estes estão situados nos dois hemisférios (norte e sul) e, devido a esse fato, o rio Amazonas tem dois períodos de chuvas, pois a época das chuvas é diferente no hemisfério norte e no hemisfério sul.
O volume de água despejado pelo rio Amazonas no Atlântico é tão grande que reduz a salinidade do oceano a centenas de quilômetros da foz. Segundo estudo da NASA, a bacia Amazônica responde por cerca de 18% de toda a água dos rios que chega aos oceanos.
O rio Amazonas apresenta largura variável, podendo ultrapassar vários quilômetros, especialmente durante as cheias. Em alguns trechos, a margem oposta fica fora do alcance da visão. No estreito de Óbidos, no Pará, o rio se estreita para cerca de 1,5 km de largura e pode atingir aproximadamente 100 metros de profundidade.