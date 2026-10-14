Atleta de 61 anos supera marca pessoal e bate próprio recorde mundial ao ficar 5 horas em posição de prancha

A relação de Wilde com o a prancha abdominal começou há cerca de 12 anos, após uma lesão no pulso comprometer atividades físicas que faziam parte de sua rotina, como a corrida e o levantamento de peso. Ao perceber que a prática não agravava o problema, ela passou a praticá-la com frequência e aumentou gradualmente o tempo de permanência na posição.
Além de Wilde, outra participante também chamou a atenção na cerimônia de abertura: Alta Pierson, que disputou sua primeira competição de atletismo aos 100 anos. Ela participou de seis provas, entre elas corrida e arremesso, e alcançou sua melhor marca pessoal nos 50 metros rasos.
Realizados no estado de Utah, nos Estados Unidos, os Huntsman World Senior Games promovem disputas esportivas entre pessoas acima dos 50 anos. Com provas em diversas modalidades, o evento busca estimular um estilo de vida ativo e ampliar as oportunidades para que atletas mais velhos pratiquem esportes e superem desafios.