Galeria Cidade do Cabo: descubra as paisagens deslumbrantes de um dos destinos mais belos da África do Sul A Cidade do Cabo, na África do Sul, é um dos destinos turísticos mais fascinantes do continente africano. Cercada por montanhas, praias e paisagens deslumbrantes, também preserva locais históricos ligados a Nelson Mandela e à luta contra o apartheid. Conheça os encantos e as curiosidades dessa cidade. Por Flipar

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