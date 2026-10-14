Educação Onicofagia: conheça os riscos de roer unhas e saiba como abandonar esse hábito Roer unhas pode parecer um hábito inofensivo, mas a prática, conhecida como onicofagia, pode trazer riscos à saúde. Frequentemente associada à ansiedade, ao estresse ou ao nervosismo, ela pode prejudicar unhas, dedos e até os dentes. Conheça os principais riscos e saiba como controlar esse hábito. Por Flipar

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