Estilo de Vida Arak: conheça a origem e as curiosidades do destilado tradicional do Líbano O arak é um destilado tradicional do Oriente Médio, conhecido pelo sabor marcante de anis, que lembra o alcaçuz. Popular em países como Líbano, Síria, Jordânia e Iraque, a bebida faz parte de encontros familiares, celebrações e refeições compartilhadas. Ainda pouco conhecido no Brasil, o arak desperta a curiosidade de bartenders e apreciadores de destilados por suas características e tradições. Por Flipar

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