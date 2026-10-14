Estilo de Vida La Rinconada: veja como é a vida na cidade mais alta do mundo Situada na Cordilheira dos Andes peruanos, La Rinconada desafia os limites da vida em grandes altitudes. Localizada a cerca de 5.100 metros acima do nível do mar, é considerada a cidade permanentemente habitada mais alta do planeta, com condições extremas que afetam o cotidiano dos moradores. Por Flipar

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