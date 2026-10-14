La Rinconada: veja como é a vida na cidade mais alta do mundo

A cidade surgiu no início do século 20, com a descoberta de ouro na região. A corrida pelo metal precioso atraiu milhares de pessoas, impulsionando um crescimento rápido e desordenado.
A cidade fica localizada a cerca de 1.400 km de distância de Lima, a capital do país.
Estima-se que La Rinconada tenha entre 30 mil e 50 mil habitantes, muitos dos quais vivem em condições precárias, a começar pelo clima.
La Rinconada tem um clima extremo, com apenas metade do oxigênio encontrado em lugares normais, o que torna a cidade difícil de suportar para a maioria das pessoas.
Para que as pessoas consigam se adaptar ao ar rarefeito, é necessário passar por um processo de adaptação de cerca de um mês.
Apesar da bela paisagem ao redor, aos pés da montanha Ananea Grande, na região de Puno, La Rinconada é considerada um 'inferno na Terra' e um dos piores lugares do mundo em termos de qualidade de vida e urbanismo.
A falta de infraestrutura básica, como água potável, saneamento e sistema de saúde adequado, agrava a situação.
A precariedade da coleta de lixo e do saneamento básico agrava as condições de vida em La Rinconada. Resíduos e dejetos se acumulam em diferentes áreas da cidade, enquanto águas contaminadas e lama escoam entre as construções, criando riscos à saúde dos moradores.
A maioria das casas na cidade é improvisada, feita de metal ondulado e madeira, enquanto algumas foram construídas com tijolos e blocos de concreto.
Em La Rinconada, muitas moradias enfrentam problemas de infraestrutura, como falta de água encanada, saneamento básico e aquecimento adequado. O frio intenso, com temperaturas frequentemente abaixo de zero, agrava as dificuldades dos moradores. Nas áreas mais precárias, a ausência de instalações sanitárias obriga parte da população a recorrer a espaços externos para suas necessidades básicas.
Surpreendentemente, a cidade não cheira mal, pois as temperaturas extremas evitam que os resíduos orgânicos apodreçam, espalhando-se pelas ruas em forma de lama. Para conseguir tomar banho, os moradores precisam utilizar chuveiros públicos comunitários que estão espalhados pela cidade.
A principal atividade econômica de La Rinconada é a mineração de ouro, realizada principalmente de forma artesanal e em condições perigosas. A exploração também provoca graves impactos ambientais, incluindo a contaminação do solo e da água por mercúrio e outros metais tóxicos.
Os mineiros de La Rinconada enfrentam condições precárias, com riscos de doenças e acidentes. Muitos trabalham sem salário fixo, dependendo do ouro encontrado para obter renda. A cidade também desperta a curiosidade de visitantes interessados em conhecer um dos lugares habitados mais altos do planeta.
Entre os pontos mais procurados, destacam-se a mina La Rinconada, o Lago Suches e a Laguna Ananea.