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La Rinconada: veja como é a vida na cidade mais alta do mundo

Situada na Cordilheira dos Andes peruanos, La Rinconada desafia os limites da vida em grandes altitudes. Localizada a cerca de 5.100 metros acima do nível do mar, é considerada a cidade permanentemente habitada mais alta do planeta, com condições extremas que afetam o cotidiano dos moradores.

Por Flipar
Wikimedia / Hildegard Willer

A cidade surgiu no início do século 20, com a descoberta de ouro na região. A corrida pelo metal precioso atraiu milhares de pessoas, impulsionando um crescimento rápido e desordenado.

Flickr Steffen Lohrey

A cidade fica localizada a cerca de 1.400 km de distância de Lima, a capital do país.

Reprodução de vídeo La República

Estima-se que La Rinconada tenha entre 30 mil e 50 mil habitantes, muitos dos quais vivem em condições precárias, a começar pelo clima.

Flickr Steffen Lohrey

La Rinconada tem um clima extremo, com apenas metade do oxigênio encontrado em lugares normais, o que torna a cidade difícil de suportar para a maioria das pessoas.

Reprodução/Video/YouTube/Ruhi Çenet

Para que as pessoas consigam se adaptar ao ar rarefeito, é necessário passar por um processo de adaptação de cerca de um mês.

Reprodução de vídeo La República

Apesar da bela paisagem ao redor, aos pés da montanha Ananea Grande, na região de Puno, La Rinconada é considerada um 'inferno na Terra' e um dos piores lugares do mundo em termos de qualidade de vida e urbanismo.

Reprodução de vídeo The Sun

A falta de infraestrutura básica, como água potável, saneamento e sistema de saúde adequado, agrava a situação.

Reprodução de vídeo La República

A precariedade da coleta de lixo e do saneamento básico agrava as condições de vida em La Rinconada. Resíduos e dejetos se acumulam em diferentes áreas da cidade, enquanto águas contaminadas e lama escoam entre as construções, criando riscos à saúde dos moradores.

Reprodução/Video/YouTube/Ruhi Çenet

A maioria das casas na cidade é improvisada, feita de metal ondulado e madeira, enquanto algumas foram construídas com tijolos e blocos de concreto.

Reprodução/Video/YouTube/Ruhi Çenet

Em La Rinconada, muitas moradias enfrentam problemas de infraestrutura, como falta de água encanada, saneamento básico e aquecimento adequado. O frio intenso, com temperaturas frequentemente abaixo de zero, agrava as dificuldades dos moradores. Nas áreas mais precárias, a ausência de instalações sanitárias obriga parte da população a recorrer a espaços externos para suas necessidades básicas.

Reprodução Youtube Canal Frans

Surpreendentemente, a cidade não cheira mal, pois as temperaturas extremas evitam que os resíduos orgânicos apodreçam, espalhando-se pelas ruas em forma de lama. Para conseguir tomar banho, os moradores precisam utilizar chuveiros públicos comunitários que estão espalhados pela cidade.

Flickr Steffen Lohrey

A principal atividade econômica de La Rinconada é a mineração de ouro, realizada principalmente de forma artesanal e em condições perigosas. A exploração também provoca graves impactos ambientais, incluindo a contaminação do solo e da água por mercúrio e outros metais tóxicos.

Reprodução de vídeo The Sun

Os mineiros de La Rinconada enfrentam condições precárias, com riscos de doenças e acidentes. Muitos trabalham sem salário fixo, dependendo do ouro encontrado para obter renda. A cidade também desperta a curiosidade de visitantes interessados em conhecer um dos lugares habitados mais altos do planeta.

Reprodução Youtube Canal Frans

Entre os pontos mais procurados, destacam-se a mina La Rinconada, o Lago Suches e a Laguna Ananea.

Reprodução de vídeo La República

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