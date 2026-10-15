Cleo Pires fala sobre comparações com a mãe, Glória Pires

As comparações voltaram depois que Cleo assumiu o protagonismo do terceiro filme de “Se Eu Fosse Você”, que estreou nos cinemas em 8 de outubro de 2026, duas décadas após o lançamento do primeiro longa, em 2006. Na produção original, Glória Pires interpretou Helena, enquanto Tony Ramos deu vida a Cláudio. No novo filme, Cleo interpreta Bia, filha do casal.
Em “Se Eu Fosse Você 3”, Bia é chef de cozinha e cria a filha adolescente, Maria Clara, ao lado do marido, Aquiles, um guia turístico interpretado por Rafael Infante. Após um desentendimento, os dois acordam no corpo um do outro depois de dizerem a frase “se eu fosse você” ao mesmo tempo. A situação dá início à troca de corpos que marcou os filmes anteriores.
A diretora do filme, Anita Barbosa, que também participou da entrevista, ressaltou que o terceiro filme não é um remake. Segundo ela, Bia tem características diferentes das de Helena, personagem de Glória Pires, e se aproxima mais do personagem de Tony Ramos. Para a cineasta, apenas quem não assistiu ao longa pode considerar as duas personagens semelhantes.
Segundo Cleo, as comparações entre as duas sempre existiram e não representam um problema para ela, que as considera naturais, principalmente por causa do parentesco. A atriz também afirmou que procura imprimir características próprias em suas atuações e está sempre em busca de um jeito, um olhar ou alguma outra marca pessoal.
Nascida em 2 de outubro de 1982, no Rio de Janeiro, Cleo é filha de Glória Pires e do cantor Fábio Jr., além de irmã por parte de pai do cantor e ator Fiuk. No início da carreira, ela assinava como Cléo Pires, mas passou a usar apenas o nome artístico Cleo em 2017. Em 2025, porém, decidiu voltar a adotar o sobrenome profissionalmente.
Cleo estreou na televisão aos 11 anos, na minissérie “Memorial de Maria Moura”, exibida em 1994, e se destacou como Lurdinha, na novela “América”, da TV Globo, em 2005. Na emissora, também atuou em “Cobras e Lagartos”, protagonizou “Araguaia” e interpretou Tamara em “Haja Coração”, além de participar de outras produções.
Cleo também interpretou a versão jovem de Ana Terra em “O Tempo e o Vento”, personagem que Glória Pires havia vivido na minissérie de 1985. No cinema, a atriz participou de diversos filmes nacionais, entre eles “Meu Nome Não É Johnny”, “Rio, Eu Te Amo”, “Uma Babá Gloriosa”, “Qualquer Gato-Vira-Lata” e “Me Tira da Mira”.