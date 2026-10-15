Cleo Pires fala sobre comparações com a mãe, Glória Pires

Em “Se Eu Fosse Você 3”, Bia é chef de cozinha e cria a filha adolescente, Maria Clara, ao lado do marido, Aquiles, um guia turístico interpretado por Rafael Infante. Após um desentendimento, os dois acordam no corpo um do outro depois de dizerem a frase “se eu fosse você” ao mesmo tempo. A situação dá início à troca de corpos que marcou os filmes anteriores.