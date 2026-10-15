Bromelina: a substância do abacaxi que pode irritar a língua e até amaciar carnes

Presente principalmente no abacaxi e em seu caule, ela tem aplicações na culinária, na indústria e até na medicina. Conheça algumas curiosidades sobre essa substância natural.
A bromelina é um conjunto de enzimas proteolíticas, ou seja, capazes de quebrar proteínas em fragmentos menores. Ela está presente em diferentes partes do abacaxizeiro, incluindo a fruta, o caule e as folhas. Sua atividade varia conforme a parte da planta e as condições de processamento.
Ao comer abacaxi fresco, algumas pessoas sentem ardência ou formigamento na língua. Isso ocorre, em parte, porque a bromelina atua sobre proteínas presentes na superfície da boca. A acidez da fruta também contribui para o desconforto.
A capacidade de quebrar proteínas faz da bromelina uma aliada na cozinha. Ela pode ser utilizada para amaciar carnes, especialmente cortes mais resistentes. Entretanto, o contato prolongado pode deixar a textura excessivamente mole.
O abacaxi fresco pode impedir que uma sobremesa de gelatina adquira consistência firme. Isso acontece porque a bromelina degrada as proteínas responsáveis pela formação da estrutura gelatinosa. O aquecimento adequado da fruta inativa a enzima e permite o preparo.
A bromelina é sensível a temperaturas elevadas. Por isso, o abacaxi cozido ou submetido ao processamento térmico de conservas perde grande parte da atividade dessas enzimas. Já a fruta fresca conserva sua capacidade de quebrar proteínas.
Pesquisadores investigam os possíveis efeitos anti-inflamatórios da bromelina. Alguns estudos apontam benefícios no controle do inchaço após cirurgias dentárias, mas ainda faltam evidências robustas para recomendar seu uso oral em diversas condições.
Uma das utilizações médicas mais surpreendentes da bromelina está no tratamento de queimaduras graves. Medicamentos específicos que contêm essas enzimas ajudam a remover tecidos mortos da pele. O procedimento é realizado por profissionais de saúde.
Como a bromelina quebra proteínas, ela desperta interesse por sua possível contribuição para a digestão. Entretanto, não há evidências clínicas suficientes de que comer abacaxi melhore significativamente a digestão ou trate problemas digestivos. A fruta continua sendo uma opção nutritiva na alimentação.