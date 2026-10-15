Celebridades e TV Dani Calabresa será protagonista de novela das sete da Globo Dani Calabresa está prestes a assumir um novo desafio profissional na televisão. Conhecida principalmente pelo trabalho no humor, a atriz e apresentadora será uma das protagonistas de “Elas que Lutem”, próxima novela das sete da TV Globo, com estreia prevista para março de 2027. A notícia foi publicada pelo colunista Duh Secco, do “Notícias da TV”, no UOL. A produção representa um novo momento em sua trajetória artística, construída ao longo de quase duas décadas entre programas humorísticos, es Por Flipar

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