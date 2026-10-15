Celebridades e TV Lara Rodrigues, a Narizinho de “Sítio do Picapau Amarelo”, fala sobre possível retorno à atuação Lara Rodrigues, conhecida por interpretar Narizinho em “Sítio do Picapau Amarelo”, compareceu à sessão de gala no Cine Odeon de “Se Eu Fosse Você 3” em 2 de outubro de 2026. Em entrevista ao Gshow durante o evento, a artista, que está afastada da atuação há 15 anos, disse que não descarta voltar a atuar, embora não esteja em busca de novos trabalhos nessa área. Por Flipar

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