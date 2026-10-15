Lara Rodrigues, a Narizinho de “Sítio do Picapau Amarelo”, fala sobre possível retorno à atuação

Lara atuou no primeiro filme da franquia, lançado em 2006, como Bia, filha dos personagens interpretados por Tony Ramos e Glória Pires. No terceiro longa, a versão adulta da personagem é vivida por Cleo Pires. A atriz explicou que não mantém contato frequente com Tony Ramos e Glória Pires, mas ficou animada com a oportunidade de reencontrá-los durante o evento.
Como trabalhou com os dois ainda criança, Lara acredita que os vínculos estabelecidos naquela época são diferentes daqueles criados entre adultos que contracenam. Ainda assim, guarda boas lembranças da experiência e se sente grata por ter feito parte de uma franquia tão importante para o cinema brasileiro.
A artista, que trabalha como produtora e diretora, contou que sua primeira reação ao ler um roteiro é analisá-lo com o olhar de atriz. Embora esteja concentrada no trabalho nos bastidores, Lara não sabe o que o futuro reserva e prefere manter aberta a possibilidade de voltar às telas, já que considera a interpretação uma parte importante de sua história.
Lara também comentou o carinho que continua a receber do público por seu trabalho em “Sítio do Picapau Amarelo”. Segundo ela, é comum ser reconhecida nas ruas tanto por adultos que acompanharam a série na infância quanto por crianças que a conheceram por influência dos pais. A artista observou que o interesse renovado pelo programa ampliou essas demonstrações de afeto, que considera experiências muito agradáveis e especiais.
Lara é casada com o diretor criativo Lui Azevedo, com quem trabalha em sua produtora. Os dois têm um filho, Tom, nascido em 2025, a quem ela pretende apresentar o seriado quando estiver mais velho. A atriz considera a obra divertida e interessante e deseja compartilhar com ele uma parte importante de sua própria história.
A atriz também revelou que tem vontade de rever os episódios, pois algumas cenas ainda estão vivas em sua memória, enquanto outras parecem novas quando aparecem nas redes sociais. Para ela, rever o programa seria uma oportunidade de resgatar lembranças de uma fase marcante de sua vida.
Nascida em 22 de dezembro de 1990, em Juiz de Fora, Minas Gerais, Lara também atuou em novelas como “Malhação”, em 2004, “Eterna Magia”, em 2007, e “O Astro”, em 2011, além do filme “Insônia”, lançado em 2014. Desde então, passou a se dedicar à produção e à direção audiovisual.