Galeria Licopeno: conheça o pigmento natural que dá cor aos alimentos e desperta interesse da ciência Presente no tomate, na melancia e em outras frutas, o licopeno é um pigmento natural responsável por diferentes tonalidades de vermelho. Além de colorir os alimentos, essa substância desperta o interesse de pesquisadores por suas propriedades antioxidantes e possíveis benefícios à saúde. Conheça algumas curiosidades sobre esse composto. Por Flipar

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