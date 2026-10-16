Christopher Walken explica por que é tão diferente dos vilões que interpreta

Na série 'Ruptura', da Apple TV, por exemplo, Walken interpreta Burt Goodman, um profissional amável e reservado que também vive uma história romântica. Segundo o ator, esse perfil se aproxima mais de sua personalidade do que muitos dos personagens perturbadores que interpretou ao longo da carreira.
Walken lembrou que, desde o início de sua trajetória no cinema, passou a ser associado a figuras problemáticas, marcadas por impulsos perigosos e destinos trágicos. Essa característica se tornou uma de suas marcas registradas, graças ao olhar penetrante e ao estilo peculiar de interpretação, que fizeram dele uma referência na representação de antagonistas.
Christopher Walken, cujo nome de batismo é Ronald Walken, nasceu em Nova York, em 31 de março de 1943. Ele começou a atuar ainda na infância, em programas de televisão ao vivo nos anos 1950, e, na juventude, trabalhou como dançarino e ator em musicais e peças teatrais na cidade.
No cinema, começou com pequenos papéis no início dos anos 1970, com participações em filmes como 'O Golpe de John Anderson', de 1971, e 'The Happiness Cage', de 1972. Desde então, ao longo de mais de cinco décadas de carreira, atuou em produções de diferentes gêneros, que incluem drama, comédia, ação e ficção científica.
Walken conquistou o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante em 1979 por sua interpretação do soldado Nick em “O Franco Atirador”, filme sobre um grupo de amigos de uma cidade industrial que vai lutar na Guerra do Vietnã. Em 2003, também recebeu uma indicação ao prêmio por sua atuação em “Prenda-me se For Capaz”, dirigido por Steven Spielberg.
Entre os vilões que o tornaram conhecido estão Max Shreck, de 'Batman: O Retorno'; Max Zorin, antagonista de James Bond em '007 – Na Mira dos Assassinos'; o gângster Frank White, de 'Rei de Nova York'; o mafioso Vincenzo Coccotti, de 'Amor à Queima-Roupa'; o Cavaleiro Sem Cabeça, de 'A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça'; e Brad Whitewood Sr., de 'Caminhos Violentos'.
Sua filmografia também inclui títulos como 'Pulp Fiction: Tempo de Violência', 'Os Queridinhos da América', 'A Maldição da Múmia', 'Anjos Rebeldes 2', 'Contato de Risco', 'Chamas da Vingança', 'Penetras Bons de Bico', 'Click', 'Hairspray: Em Busca da Fama', 'Voando Alto', 'Em Guerra com o Vovô', 'Duna: Parte 2' e 'Além das Montanhas', além da série 'Ruptura'.