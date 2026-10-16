Filmes e Séries Christopher Walken explica por que é tão diferente dos vilões que interpreta Christopher Walken afirmou que sua vida pessoal é bem diferente dos papéis que marcaram sua carreira. Vencedor do Oscar, o ator é conhecido por interpretar vilões, mas, longe das câmeras, leva uma vida tranquila e estável. Em uma entrevista, ele comentou o contraste entre sua imagem nas telas e sua personalidade fora dela: “Os fatos da minha vida são que sou casado há mais de 50 anos, pago minhas contas e moro em uma casa. Sou uma pessoa muito normal”. Por Flipar

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