Galeria O que dá cor aos alimentos? Conheça os pigmentos naturais que transformam o nosso prato Do vermelho intenso do tomate ao verde das folhas, as cores dos alimentos são resultado da presença de pigmentos naturais. Essas substâncias desempenham diferentes funções nas plantas e algumas também apresentam propriedades importantes para o organismo humano. Conheça os principais pigmentos, os alimentos em que são encontrados e algumas curiosidades sobre suas características. Por Flipar

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